Кожевников: потолок зарплат в КХЛ даёт результат, отсюда много сюрпризов в плей-офф

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что потолок зарплат в КХЛ даёт свои плоды и команды уравниваются в силе, что приводит поражениям записных фаворитов в плей-офф.
«Бывает, что случается определённый недонастрой, а иногда желания очень много. Не в первый же раз такое происходит. Раньше, конечно, сенсаций было меньше, а теперь многие команды выровнялись по уровню. Отсюда и поражения СКА, «Ак Барса», «Салавата Юлаева» и «Локомотива» в первых матчах серий. Ответственность и дисциплина должны быть на все 120%.
С другой стороны, только Питер проиграл в основное время, а все остальные – в дополнительное. Многие ждали, что плей-офф в нынешнем сезоне будет интересным. Это же не всё просто так и с бухты-барахты происходит. Потолок зарплат в КХЛ даёт результат, отсюда много сюрпризов. Будем смотреть дальше. Думаю, что фавориты сегодняшних матчей, посмотревшие вчерашние встреч, сделают для себя выводы и будут тщательнее подготовлены», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Напомним, впервые в истории КХЛ все четыре команды с более низким посевом одержали победы в стартовых матчах.
- 2 марта 2023
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