Крикунов — о результатах первых матчей плей-офф КХЛ: фаворитам не хватило настроя

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов считает, что команды с низким посевом в плей-офф одержали победы во вчерашних матчах благодаря запредельному настрою и несобранности фаворитов.

«Всё нормально, ничего критичного не произошло. Вышли команды из нижней части турнирной таблицы. У них зашкаливают эмоциональный настрой, желание. А команды, которые были условными фаворитами… У них обычная ситуация и игра. Поэтому я думаю, что просто настроя не хватило. Конечно, это произошло за счёт мотивации. Не может команда играть через день четыре игры, чтобы выиграть все. Все они сейчас проснутся, дойдёт до них, что плей-офф — это не игрушки совсем. И настрой другой. Так что они всё это поправят через день», — цитирует Крикунова Metaratings.ru.

Напомним, впервые в истории КХЛ все четыре команды с более низким посевом одержали победы в стартовых матчах.