«Авангард» вывел из списка травмированных лучшего бомбардира клуба Владимира Ткачёва, сообщает пресс-служба КХЛ. Также из списка травмированных выведен нападающий «Локомотива» Михаил Варнаков.
Ткачёв является лучшим бомбардиром омского клуба. На счету 27-летнего нападающего «Авангарда» 64 матча в текущем сезоне, в которых он набрал 59 очков — забросил 23 шайбы и отдал 36 результативных передач. Показатель полезности составил «+17». Омский клуб ввёл нападающего в список травмированных перед последним матчем регулярки.
Варнаков сломал палец на руке в дебютном матче с «Витязем» 24 января. Нападающий заключил контракт с «Локомотивом» в конце декабря 2022 года. Последние четыре сезона 37-летний форвард играл за нижегородское «Торпедо». В прошедшем сезоне форвард провёл восемь матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал два очка – оба за результативные передачи.
- 2 марта 2023
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