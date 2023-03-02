Виталий Прошкин отреагировал на поражения «Ак Барса» и «Салавата» на старте плей-офф КХЛ

Двукратный чемпион мира, обладатель Кубка Гагарина, бывший защитник «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» Виталий Прошкин оценил результаты первых матчей плей-офф КХЛ, в которых все фавориты потерпели поражения.
«Плей-офф начался очень интересно, все гостевые команды выиграли, три матча из четырёх завершились в овертаймах. Не скажу, что прямо сильно удивлён результатами. Первые матчи, удивляться рано. Тот же Нижнекамск, который долго и до конца боролся в регулярном чемпионате, находится в отличном тонусе, а Казань была на первом месте и немного расслабилась. «Адмирал» стабильно крепко выглядел в регулярке, а вчера с «Салаватом» вратарь Никита Серебряков сильно сыграл. В овертайме же одна ошибка и — всё, сразу гол. На Востоке борьба за плей-офф шла до последнего тура, пары тоже формировались в самом конце, поэтому нас ждёт яркий плей-офф», — сказал Прошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Напомним, впервые в истории КХЛ все четыре команды с более низким посевом одержали победы в стартовых матчах.
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