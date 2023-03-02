Пятикратного обладателя Кубка Стэнли обвиняют в налоговом мошенничестве

Пятикратный обладатель Кубка Стэнли Эса Тикканен обвиняется в налоговом мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, сообщает финское издание Ilta-Sanomat. Согласно Уголовному кодексу Финляндии, минимальное наказание за это составляет четыре месяца, а максимальное наказание — четыре года лишения свободы. Вероятное уклонение от уплаты налогов происходило в финском Эспоо в период с мая 2015 года по сентябрь 2019 года.
«Речь идёт о налогообложении денежных средств, поступивших из-за рубежа. Я не совершал никаких преступлений, но налоговая, конечно, считает по-другому», — цитирует 58-летнего Тикканена Ilta-Sanomat.
В ходе досудебного расследования было арестовано более € 168 000 тыс активов Тикканена.
Тикканен является пятикратным обладателем Кубка Стэнли, бронзовым призёром чемпионата мира и Олимпийских игр. Он считается одним из самых значимых игроков всех времён в финском хоккее.
- 2 марта 2023
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