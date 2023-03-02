Онлайн-трансляция матча первого раунда Кубка Гагарина «Авангард» — «Сибирь»
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Сегодня, 2 марта, в Омске пройдёт первый матч серии 1/4 Восточной конференции КХЛ между «Авангардом» и «Сибирью». Начало матча — в 17:00 мск.
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Встречу будет в прямом эфире показывать телеканал «Матч ТВ».
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
02 марта 2023, четверг. 17:00 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Команды уже встречались между собой в матчах плей-офф КХЛ. В сезоне-2012/2013 в упорном противостоянии четвертьфинала Восточной конференции в семи матчах победу праздновал «Авангард». В сезонной серии прошедшего регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ команды разделили победы поровну, дважды обыграв друг друга.
Отметим, что «Сибирь» лишь в последнем матче регулярки, уступив «Автомобилисту» (0:2), упустила преимущество своей площадке в первом раунде плей-офф.
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