Онлайн-трансляция матча первого раунда Кубка Гагарина «Авангард» — «Сибирь»

Сегодня, 2 марта, в Омске пройдёт первый матч серии 1/4 Восточной конференции КХЛ между «Авангардом» и «Сибирью». Начало матча — в 17:00 мск.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Встречу будет в прямом эфире показывать телеканал «Матч ТВ».

Команды уже встречались между собой в матчах плей-офф КХЛ. В сезоне-2012/2013 в упорном противостоянии четвертьфинала Восточной конференции в семи матчах победу праздновал «Авангард». В сезонной серии прошедшего регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ команды разделили победы поровну, дважды обыграв друг друга.

Отметим, что «Сибирь» лишь в последнем матче регулярки, уступив «Автомобилисту» (0:2), упустила преимущество своей площадке в первом раунде плей-офф.