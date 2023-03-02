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ЦСКА — Северсталь. Прямая трансляция
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19:20 Мск
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Онлайн-трансляция матча первого раунда Кубка Гагарина ЦСКА — «Северсталь»

Онлайн-трансляция матча первого раунда Кубка Гагарина ЦСКА — «Северсталь»
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Сегодня, 2 марта, в Москве пройдёт первый матч серии 1/4 Западной конференции КХЛ между ЦСКА и череповецкой «Северсталью». Начало матча — в 19:30 мск.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Встречу можно будет посмотреть на телеканалах KHL и KHL Prime.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
02 марта 2023, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Северсталь
Череповец

В матчах плей-офф КХЛ эти команды между собой не встречались, однако провели две серии в плей-офф Российской хоккейной Суперлиги. В сезоне-1999/2000 в серии 1/8 финала сильнее оказалась череповецкая «Северсталь» со счётом 3-0. В сезоне-2005/2006 в серии 1/8 финала верх одержали хоккеисты ЦСКА со счётом 3-1.

В сезонной серии прошедшего регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ три матча из четырёх выиграла череповецкая «Северсталь».

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