«Отправил ему смайлик со своей Nokia». Панарин поздравил Кейна с переходом в «Рейнджерс»

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал переход Патрика Кейна в стан «синерубашечников».

«Как себя чувствовал, когда услышал новость об обмене Кейна? Я был взбешён (улыбается). Удалось ли пообщаться с ним? Немного. Мы переписывались. Я просто отправил ему смайлик со своей Nokia», – цитирует Панарина журналист Винс Меркольяно в своём аккаунте в соцсети.

Напомним, ранее хоккеисты на протяжении двух сезонов выступали за «Блэкхоукс» и быстро влюбили в себя хоккейную общественность своим взаимопониманием и комбинациями на льду.

В нынешнем сезоне Кейн принял участие в 54 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 16 шайб и отдал 29 результативных передач, суммарно набрав 45 очков. «Рейнджерс» после 60 матчей регулярного сезона Национальной хоккейной лиги набрали 77 очков и располагаются на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Патрик дебютирует за новый клуб в домашнем матче с «Оттавой Сенаторз».