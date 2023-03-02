Онлайн-трансляция матча первого раунда Кубка Гагарина «Торпедо» — «Динамо»

Сегодня, 2 марта, в Нижнем Новгороде пройдёт первый матч серии 1/4 Западной конференции КХЛ между «Торпедо» и московским «Динамо». Начало матча — в 19:30 мск.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Встречу можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканалах KHL и KHL Prime.

Команды дважды встречались между собой в рамках матчей плей-офф КХЛ. В сезоне-2011/2012 в серии полуфинала Западной конференции КХЛ победу в шести матчах одержало «Динамо». В сезоне-2016/2017 в серии четвертьфинала Западной конференции КХЛ вновь оказались сильнее хоккеисты московского клуба со счётом 4-1.

Отметим, что «Торпедо» проиграло последние четыре матча регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ. В сезонной серии между командами команды по два раза обыгрывали друг друга.