Онлайн-трансляция матча первого раунда Кубка Гагарина «Торпедо» — «Динамо»

Сегодня, 2 марта, в Нижнем Новгороде пройдёт первый матч серии 1/4 Западной конференции КХЛ между «Торпедо» и московским «Динамо». Начало матча — в 19:30 мск.
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Встречу можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканалах KHL и KHL Prime.
Команды дважды встречались между собой в рамках матчей плей-офф КХЛ. В сезоне-2011/2012 в серии полуфинала Западной конференции КХЛ победу в шести матчах одержало «Динамо». В сезоне-2016/2017 в серии четвертьфинала Западной конференции КХЛ вновь оказались сильнее хоккеисты московского клуба со счётом 4-1.
Отметим, что «Торпедо» проиграло последние четыре матча регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ. В сезонной серии между командами команды по два раза обыгрывали друг друга.
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