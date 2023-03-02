Вышински сравнил обмены «Бостона» с ремонтом в элитном доме
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Журналист ESPN Грег Вышински в своём «твиттере» прокомментировал последние сделки «Бостон Брюинз».
«Брюинз» являются лучшей командой в Национальной хоккейной лиге и до сих пор совершают подобные сделки.
Это шоу о ремонте дома, где пара из Малибу говорит: «Хорошо, как насчёт пейзажного бассейна, который выходит на другой пейзажный бассейн, который выходит на пляж? Можем ли мы это сделать?» — написал Вышински.
Напомним, 24 февраля 2023 года «Бостон» получил российского защитника Дмитрия Орлова, сегодня, 2 марта, в результате обмена с «Детройт Ред Уингз» «мишки» получили 28-летнего форварда Тайлера Бертуцци.
«Бостон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 99 очков после 60 сыгранных встреч.
Новость по теме«Детройт» обменял 28-летнего форварда в «Бостон»
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