Форвард «Бостона» Пастрняк продлил контракт с клубом на восемь лет с зарплатой в $ 90 млн

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк продлил контракт с клубом на восемь лет, сообщает официальный сайт команды. Среднегодовая зарплата составит $ 11,25 млн.
В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 26-летний форвард сыграл 60 матчей, в которых забросил 42 шайбы и отдал 38 результативных передач, набрав в общей сложности 80 очков. Пастрняк всю карьеру в Национальной хоккейной лиге выступает за «Брюинз». Давид сыграл 570 матчей, в которых набрал 584 (282+302) очка. Чешский форвард был выбран на драфте НХЛ в 2014 году в первом раунде.
Сегодня, 2 марта, «мишки» объявили о переходе 28-летнего форварда Тайлера Бертуцци из «Детройта». «Бостон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 99 очков после 60 сыгранных встреч.
- 2 марта 2023
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