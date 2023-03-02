Кошечкин стал вторым хоккеистом в КХЛ, кто участвовал во всех розыгрышах Кубка Гагарина
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Голкипер «Металлурга» Василий Кошечкин, принимая участие в сегодняшнем матче с «Автомобилистом», стал вторым игроком в истории Континентальной хоккейной лиги, кто участвовал во всех розыгрышах Кубка Гагарина, сообщает пресс-служба лиги.
Первым хоккеистом стал защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков. Отмечается, что они стали единственными хоккеистами в истории КХЛ, кому удалось не пропустить ни одного плей-офф за все 15 розыгрышей.
Бирюков является чемпионом мира 2012 года в составе сборной России и двукратным обладателем Кубка Гагарина в 2014 и 2016 годах.
Кошечкин является олимпийским чемпионом 2018 года и чемпионом мира в 2009 году, обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Василий признавался лучшим вратарём КХЛ в 2014 и 2017 годах.
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