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«Автомобилист» одержал домашнюю победу над «Металлургом» и повёл в серии плей-офф 1-0

«Автомобилист» одержал домашнюю победу над «Металлургом» и повёл в серии плей-офф 1-0
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В Екатеринбурге завершился первый матч серии плей-офф Кубка Гагарина, в котором «Автомобилист» принимал на своём льду магнитогорский «Металлург». Победу со счётом 4:2 одержали хозяева. Счёт в серии — 1-0 в пользу клуба из Екатеринбурга.

На 18-й минуте первого периода счёт в матче открыл Артём Минулин. За 29 секунд док конца периода восстановил равенство в счёте Георгий Белоусов.

На седьмой минуте второго периода вывел хозяев вперёд Ник Эберт с передач Кёртиса Валка и Алексея Макеева. На 10-й минуте периода счёт 2:2 сделал Николай Голдобин с передач Брендана Лайпсика и Филиппа Майе.

В начале третьей двадцатиминутки вновь вывел хозяев вперёд Кёртис Валк с передач Сергея Широкова и Брукса Мэйсека. На девятой минуте периода счёт 4:2 сделал Сергей Широков с передачи Анатолия Голышева.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
02 марта 2023, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Минулин – 17:14 (5x5)   1:1 Белоусов – 19:31 (5x5)   2:1 Эберт (Валк, Макеев) – 26:48 (5x5)   2:2 Голдобин (Лайпсик, Майе) – 29:02 (5x5)   3:2 Валк (Широков, Мэйсек) – 40:45 (5x4)   4:2 Широков (Голышев) – 48:37 (5x5)

Второй матч в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 между «Автомобилистом» и «Металлургом» состоится 4 марта и начнётся в 14:30 мск.

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