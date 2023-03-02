«Автомобилист» одержал домашнюю победу над «Металлургом» и повёл в серии плей-офф 1-0

В Екатеринбурге завершился первый матч серии плей-офф Кубка Гагарина, в котором «Автомобилист» принимал на своём льду магнитогорский «Металлург». Победу со счётом 4:2 одержали хозяева. Счёт в серии — 1-0 в пользу клуба из Екатеринбурга.
На 18-й минуте первого периода счёт в матче открыл Артём Минулин. За 29 секунд док конца периода восстановил равенство в счёте Георгий Белоусов.
На седьмой минуте второго периода вывел хозяев вперёд Ник Эберт с передач Кёртиса Валка и Алексея Макеева. На 10-й минуте периода счёт 2:2 сделал Николай Голдобин с передач Брендана Лайпсика и Филиппа Майе.
В начале третьей двадцатиминутки вновь вывел хозяев вперёд Кёртис Валк с передач Сергея Широкова и Брукса Мэйсека. На девятой минуте периода счёт 4:2 сделал Сергей Широков с передачи Анатолия Голышева.
Второй матч в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 между «Автомобилистом» и «Металлургом» состоится 4 марта и начнётся в 14:30 мск.
- 2 марта 2023
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