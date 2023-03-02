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Патрик Кейн прокомментировал свою реакцию на обмен Тарасенко в «Рейнджерс»

Патрик Кейн прокомментировал свою реакцию на обмен Тарасенко в «Рейнджерс»
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Новичок «Нью-Йорк Рейнджерс» Патрик Кейн прокомментировал свою реакцию на обмен Владимира Тарасенко в клуб.

«Иногда комментарии раздувают. Я не то чтобы был невероятно зол, когда они выменяли Тарасенко, просто тогда казалось, что для меня этот вариант уже отпадает. Но сейчас я, конечно, очень счастлив, что они совершили тот обмен. С нетерпением жду, чтобы сыграть с Владди», — приводит слова Кейна журналист Бен Поуп в своём «твиттере».

В нынешнем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги Кейн принял участие в 54 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 16 шайб и отдал 29 результативных передач, суммарно набрав 45 очков. Патрик дебютирует за новый клуб в домашнем матче с «Оттавой Сенаторз».

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