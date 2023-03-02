Агент Худобина отреагировал на информацию о вероятном возвращении вратаря в Россию
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Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы вратаря Антона Худобина в КХЛ, рассказал о вероятном возвращении вратаря в Россию.
«Сейчас мы дождёмся трансферного дедлайна в Северной Америке. Могу сказать, что вопрос о возвращении Антона Худобина в Россию абсолютно актуален. Мы рассматриваем варианты в КХЛ», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Напомним, 36-летний вратарь в начале октября 2022 года был отправлен «Далласом» на драфт отказов. С драфта голкипера никто не забрал, и он отправился в АХЛ в фарм-клуб «звёзд» — «Техас Старз». Худобин является финалистом Кубка Стэнли в составе «звёзд» в сезоне-2019/2020, чемпионом мира 2014 года в составе сборной России.
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