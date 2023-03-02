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«Коламбус» обменял Ворачека в «Аризону». Игрок из-за сотрясения не играл с ноября 2022-го

«Коламбус» обменял Ворачека в «Аризону». Игрок из-за сотрясения не играл с ноября 2022-го
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Журналист Аарон Портцлайн в своём «твиттере» заявил, что «Коламбус Блю Джекетс» обменял форварда Якуба Ворачека в «Аризону Койотс».

33-летний чех в текущем сезоне сыграл 11 матчей, в которых набрал 6 (1+5) очков. Хоккеист не играет с ноября 2022 года из-за последствий сотрясения мозга. Как сообщает Портцлайн, «Коламбус» произвёл обмен для разгрузки платёжной ведомости команды. «Блю Джекетс» получили от «Аризоны» выбор в шестом раунде на драфте НХЛ.

Ворачек за свою заокеанскую карьеру играл за «Коламбус» и «Филадельфию». В Национальной хоккейной лиге Якуб провёл 1058 матчей, в которых забросил 223 шайбы и отдал 583 результативные передачи, набрав в общей сложности 806 очков при показателе полезности «-36».

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