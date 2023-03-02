Кейн — о Панарине: очень скучал. Продолжим, где закончили
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Новичок «Нью-Йорк Рейнджерс» Патрик Кейн прокомментировал воссоединение с бывшим партнёром по «Чикаго Блэкхоукс» Артемием Панариным.
«Сегодня впервые за долгое время увидел Панарина. Очень скучал по нему последние пять-шесть лет. Мы продолжим там, где закончили», — приводит слова Кейна официальный «твиттер» «синерубашечников».
Напомним, ранее хоккеисты на протяжении двух сезонов выступали за «Блэкхоукс» и быстро влюбили в себя хоккейную общественность своим взаимопониманием и комбинациями на льду.
В нынешнем сезоне Кейн принял участие в 54 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 16 шайб и отдал 29 результативных передач, суммарно набрав 45 очков. Патрик дебютирует за новый клуб в домашнем матче с «Оттавой Сенаторз».
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