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Михаил Кравец в качестве главного тренера проиграл пятый матч из пяти в плей-офф КХЛ

Михаил Кравец в качестве главного тренера проиграл пятый матч из пяти в плей-офф КХЛ
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В Омске завершился первый матч серии плей-офф Кубка Гагарина, в котором «Авангард» принимал на своём льду новосибирскую «Сибирь». Победу в дополнительное время со счётом 2:1 одержали гости. Счёт в серии — 1-0 в пользу новосибирцев.

Это поражение стало для главного тренера омского клуба Михаила Кравца пятым из пяти в плей-офф Кубка Гагарина. До этого 59-летний специалист проиграл четыре матча в плей-офф Континентальной хоккейной лиги с подмосковным «Витязем» в сезоне-2019/2020 санкт-петербургскому СКА (1:6, 3:4, 0:6, 2:3 ОТ).

Второй матч в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 между «Авангардом» и «Сибирью» состоится на арене омского клуба 4 марта и начнётся в 14:00 мск.

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