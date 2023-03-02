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Московское «Динамо» одержало волевую победу над «Торпедо» и повело в серии плей-офф 1-0

В Нижнем Новгороде завершился первый матч серии плей-офф Кубка Гагарина, в котором «Торпедо» принимало на своём льду московское «Динамо». Победу со счётом 3:1 одержали гости. Счёт в серии — 1-0 в пользу бело-голубых.

На 16-й минуте первого периода счёт в матче открыл Николай Коваленко. За 10 секунд до конца первого периода восстановил равенство в счёте Джордан Уил с передач Якоба Лильи и Андрея Миронова.

На седьмой минуте второго периода вывел «Динамо» вперёд Максим Джиошвили с передач Джордана Уила и Якоба Лильи.

В конце третьего периода шайбу в пустые ворота хозяев забросил Иван Муранов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Второй матч в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 между «Торпедо» и московским «Динамо» состоится на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде 4 марта и начнётся в 17:00 мск.