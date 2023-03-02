6 из 8 первых матчей 1/4 финала конференций выиграли команды с более низким посевом

Шесть из восьми первых матчей 1/4 финала конференций выиграли команды с более низким посевом — это новый рекорд КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Четыре из восьми первых матчей 1/4 финала конференций завершились за пределами основного времени — это повторение рекорда Кубка Гагарина. По четыре первых матча с овертаймами было в сезонах-2010/2011 и 2012/2013.

Напомним, в первых матчах «Нефтехимик» обыграл «Ак Барс» (2:3 ОТ), «Адмирал» — «Салават Юлаев» (2:1 ОТ), «Сибирь» — «Авангард» (2:1 ОТ), минское «Динамо» — СКА (6:4), московское «Динамо» — «Торпедо» (3:1), и «Витязь» победил «Локомотив» (1:0 ОТ).

Завтра, 3 марта, состоятся вторые матчи в парах «Ак Барс» — «Нефтехимик», «Салават Юлаев» — «Адмирал», СКА — минское «Динамо» и «Локомотив» — «Витязь».