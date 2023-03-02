Разин: в футболе все знают, кто в какой туалет зашёл. А тут такой классный плей-офф

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин после поражения от ЦСКА (2:5) раскритиковал федеральные каналы за малое освещение плей-офф Кубка Гагарина — 2023.

«Вдохновляет ли нас такой старт плей-офф от команд нижнего посева? Мы не смотрим на другие команды, у нас своих проблем хватает. Интересный чемпионат, интересный плей-офф, это должно нравиться зрителям. Это федеральные каналы должны раскручивать, а то один футбол, блин. Тут такой классный плей-офф идёт! Смотришь телеканалы, а там третью лигу обсасывают, а тут такие интересные матчи. Никого из экспертов даже не приглашают.

У нас сегодня не взяли предматчевое интервью, после матча не подошли. А в футболе все знают, кто в какой туалет зашёл, сколько бумаги оторвал», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.