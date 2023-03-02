«Сложно играть, когда мало бросков». Фёдоров — об игре вратарей ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после победы в матче с «Северсталью» (5:2) рассказал об игре голкиперов клуба.

«На данный момент Саша Шарыченков играет в воротах, будем двигаться шаг за шагом. Сложно играть, когда мало бросков. Вратари должны быть в ритме и в режиме, когда есть работа в каждой смене. Для команды это хорошо, когда соперник не заходит в нашу зону, но это очень тяжёлая составляющая для наших вратарей. У Адама и Саши есть определённая рутина, с помощью которой они себя готовят, поэтому ребята были готовы к любой атаке в нашей зоне. У нас были определённые проблемы, но мы их подкорректировали.

У Виталия Абрамова была серьёзная операция и восстановление. То время, которое он пропустил, наложило опечаток. У него была первая такая серьёзная травма. Я всегда говорю ребятам, которые играют в третьем-четвёртом звене, что у них самый сложный ритм. Я рад за Виталия, что сделал огромный шаг и показал в этой игре свою настойчивость. Мы не сомневались в его мастерстве, но определённые физические данные и дефицит времени не давали ему войти в ритм игры», – передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Второй матч в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 между ЦСКА и «Северсталью» состоится 4 марта и начнётся в 17:00 мск.