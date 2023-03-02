Кудашов: не согласен, что отмена гола «Торпедо» стала ключевой в игре

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу в матче с «Торпедо» (3:1) и рассказал о моменте с отменённым голом хозяев при счёте 2:1.

«Сначала хочу отметить атмосферу сегодняшней игры. Болельщики создали настоящий антураж для игры плей-офф. Особенно хочу поблагодарить наших болельщиков, которые пытались сражаться с местными болельщиками на трибунах так, как мы сражались на поле. По игре самое важное, что добились победы. Как и в любой игре, были хорошие моменты, было и то, что не совсем получалось. Но в первую очередь мы довольны результатом.

Не соглашусь, что отмена гола Гончарука – это ключевой момент игры. По той причине, что в таких играх, да и вообще в плей-офф не бывает одного момента, который определяет результат. Мы можем долго говорить об ошибках, о забитых голах, и там много всего. Каждое действие на льду влияет на результат. Да, это был один из моментов, но таких в игре было много.

Вторая половина второго периода стала самой сложной в игре? Там была дальняя лавка. Основная причина заключалась в том, что у «Торпедо» была ближняя лавка, и они владели шайбой и могли меняться.

Насколько доволен тем, как сыграли по счёту в третьем периоде, когда сделали всего два броска по воротам, или чем-то остался недоволен? Да я и в первом периоде был чем-то недоволен, и во втором, и в третьем. Поэтому я и говорю, что не хочу и не буду делать выводы по одной игре. Здесь надо всё разобрать и посмотреть. Естественный процесс, тем более в плей-офф, команда бежит отыгрываться с удвоенной энергией, потому что это уже не регулярка, когда поражение не является катастрофой, поэтому мы так мало и бросили по воротам. Хотя вы привели мне очень серьёзную статистику», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Второй матч в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 между «Торпедо» и московским «Динамо» состоится на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде 4 марта и начнётся в 17:00 мск.

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