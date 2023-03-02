Ларионов: «Торпедо» доминировало во втором периоде. Жалко, что не засчитали шикарный гол

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвёл итог матча с московским «Динамо» (1:3) и рассказал про эпизод с отменённым голом форварда нижегородцев Сергея Гончарука.
«Хочу поздравить соперника с победой, а нашу команду с хорошей игрой. К сожалению, чуть-чуть не хватило, но это первый матч. Это первое испытание плей-офф для многих ребят. Мы будем лучше, мы будем сильнее в следующей игре.
Я бы не сказал, что «Торпедо» сегодня лихорадило в игре. Может быть, это было в начале матча, потому что, как бы ты ни говорил о том, что это игра, что это хоккей, но ажиотаж, и разговоры, и пресса всё равно доходят до ребят. Но, выходя на лёд, ты понимаешь, что это большая ответственность, когда ты ни разу не играл и не испытывал таких эмоций. Естественно, нужно время, чтобы адаптироваться. Во втором периоде мы взяли себя в руки и доминировали на протяжении большого количества времени. Жалко, что не засчитали шикарный гол, который забил Серёга Гончарук. Ну и была создана масса моментов, которую нужно было реализовывать.
По пропущенным голам: в первом случае это была коллективная ошибка молодых игроков, которой не должно было быть, а во втором случае надо было вывести шайбу подальше от своих ворот, но она перескочила клюшку Богдана и оказалась в средней зоне, что и привело к голу. Это хоккей. Это игра. Нам нужно это всё пережить и готовиться к следующей игре», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Второй матч в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 между «Торпедо» и московским «Динамо» состоится на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде 4 марта и начнётся в 17:00 мск.
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