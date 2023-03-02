Ларионов — о своём стиле: всегда можно сослаться на крутое слово плей-офф, но игра важнее

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после поражения от московского «Динамо» (1:3) рассказал про стиль игры нижегородского клуба.

«Насколько мне интересно играть в первом раунде плей-офф с командой Алексея Кудашова, который ставит иной хоккей, чем я? Вы знаете, я обычно не комментирую коллег, но повторю то, что говорил много раз. Мы всегда можем сослаться на крутое название плей-офф, оно действительно очень крутое, но важнее игра и тот интерес, который мы даём зрителям. При всех тех моментах, которые мы сегодня не реализовали, я думаю, что игра была интересной. Думаю, что если бы счёт был 4:3 или 4:4, то это дало бы больше впечатлений зрителям.

Мы не будем отказываться от своего стиля. Наоборот, мы просим ребят, чтобы они творили на льду даже в той ситуации, когда проигрывают 1:2. Мы не хотим, чтобы они бежали по одному и забрасывали шайбу в зону, потому что игра нашей команды основывается на импровизации. Хотим, чтобы ребята даже в такой ситуации искали ходы за счёт именно паса, игровой смекалки, и преодолевали такие редуты. А то, что сегодня не получилось, так мы можем вынести много позитива. Есть моменты, которые мы хотели показать и которые были близки к совершенству. Мы будем продолжать в том же духе. И хочется, чтобы была победа, потому что хотим, чтобы серия была ничейной перед вылетом в Москву. Завтра мы обсудим все эти вещи, пообщаемся с ребятами, сделаем кое-какие перестановки и с новыми силами будем играть в тот хоккей, который вы сегодня видели и который видели в течение всего сезона», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Второй матч в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 между «Торпедо» и московским «Динамо» состоится на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде 4 марта и начнётся в 17:00 мск.