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«Флорида» минимально проиграла «Нэшвиллу»

«Флорида» минимально проиграла «Нэшвиллу»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Матч состоялся в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершился победой гостей со счётом 2:1.

На 14-й минуте матча в составе победителей отличился канадский нападающий Мэтт Дюшейн. В конце первого периода за гостей также отличился американский форвард Джон Леонард.

На 24-й минуте матча отставание «Флориды» сократил защитник из Канады Брэндон Монтур с передач Райан Ломберг и Радко Гудас.

В следующем матче «Флорида» встретится с «Питтсбург Пингвинз» на домашней арене, а «Нэшвилл» сыграет с «Чикаго Блэкхоукс» в гостях. Матчи пройдут 5 марта соответственно.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2023, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Дюшейн (Евангелиста, Йози) – 13:40 (5x4)   0:2 Леонард (Йози, Гласс) – 19:49 (5x5)   1:2 Монтур (Ломберг, Гудас) – 23:21 (5x5)
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