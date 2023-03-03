«Флорида» минимально проиграла «Нэшвиллу»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Матч состоялся в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершился победой гостей со счётом 2:1.
На 14-й минуте матча в составе победителей отличился канадский нападающий Мэтт Дюшейн. В конце первого периода за гостей также отличился американский форвард Джон Леонард.
На 24-й минуте матча отставание «Флориды» сократил защитник из Канады Брэндон Монтур с передач Райан Ломберг и Радко Гудас.
В следующем матче «Флорида» встретится с «Питтсбург Пингвинз» на домашней арене, а «Нэшвилл» сыграет с «Чикаго Блэкхоукс» в гостях. Матчи пройдут 5 марта соответственно.
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