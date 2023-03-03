Три очка Дмитрия Орлова помогли «Бостону» дома разгромить «Баффало»

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:1.

В первой двадцатиминутке голов не было. Но на 33-й минуте российский защитник Дмитрий Орлов открыл счёт голам. Спустя минуту с его же передачи забил и Якуб Лауко.

На 49-й минуте отличился Павел Заха. А на 55-й минуте забил Давид Пастрняк. Спустя минуту Кейси Миттельштадт отыграл один гол. А ещё Спустя минуту Орлов отметился ассистенстким дублем, после которого забил Патрис Бержерон. На 58-й минуте забил Коннор Клифтон. На последней минуте игры Лауко оформил дубль и установил итоговый счёт на табло.