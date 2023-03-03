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Три очка Дмитрия Орлова помогли «Бостону» дома разгромить «Баффало»

Три очка Дмитрия Орлова помогли «Бостону» дома разгромить «Баффало»
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:1.

В первой двадцатиминутке голов не было. Но на 33-й минуте российский защитник Дмитрий Орлов открыл счёт голам. Спустя минуту с его же передачи забил и Якуб Лауко.

На 49-й минуте отличился Павел Заха. А на 55-й минуте забил Давид Пастрняк. Спустя минуту Кейси Миттельштадт отыграл один гол. А ещё Спустя минуту Орлов отметился ассистенстким дублем, после которого забил Патрис Бержерон. На 58-й минуте забил Коннор Клифтон. На последней минуте игры Лауко оформил дубль и установил итоговый счёт на табло.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2023, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
7 : 1
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Орлов (Линдхольм, Пастрняк) – 32:01 (5x4)   2:0 Лауко (Карло, Орлов) – 33:27 (5x5)   3:0 Заха (Крейчи, Пастрняк) – 48:35 (5x5)   4:0 Пастрняк (Крейчи, Заха) – 54:44 (en)   4:1 Миттельштадт (Петерка, Кребс) – 55:40 (5x5)   5:1 Бержерон (Орлов, Карло) – 56:39 (en)   6:1 Клифтон (Хэтэуэй, Койл) – 57:03 (en)   7:1 Лауко (Койл, Грызлик) – 59:08 (5x5)
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