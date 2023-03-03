«Мы не нашли ответа на Капризова. Он чертовски крутой игрок». Токкет об 1:2 от «Миннесоты»

Главный тренер «Ванкувера» Рик Токкет выразил восхищение игрой российского нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова. Россиянин в победном матче с «Кэнакс» (2:1) забросил две шайбы и был признан первой звездой встречи.

«Мне не понравился первый период в нашем исполнении, но дальше мы играли лучше. Ребята старались, но у нас не нашлось ответа на 97-го номера соперника, это чертовски крутой игрок. Он стал решающим фактором.

Ребята пытались его остановить, но это игрок мирового уровня. Надо было больше играть по нему. Конечно, совсем выключить мы бы его не смогли, он изворотливый, но можно было больше закрывать его вдвоём», — цитирует Токкета пресс-служба «Ванкувера».

Капризов в текущем сезоне набрал 73 (39+34) очка за 62 матча.