Главный тренер «Миннесоты»: хотел бы я, чтобы забивал кто-то, кроме Капризова? Конечно

Главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон заявил, что хотел бы, чтобы другие хоккеисты «Уйалд», кроме Кирилла Капризова, забивали голы. Специалист отметил хорошую игру команды в обороне в матче с «Ванкувером» (2:1).

«Хотим ли мы забивать больше голов? Хотим ли мы, чтобы кто -то ещё забил, кроме Кирилла? Конечно, но мы всё ещё не позволяем сопернику себя задавить и создать у наших ворот много голевых шансов или контратак с преимуществом соперника. Наше терпение было очень хорошим сегодня вечером», — цитирует Эвасона пресс-служба НХЛ.

В прошедшем матче Капризов забросил две шайбы и был признан первой звездой встречи. Российский нападающий в текущем сезоне набрал 73 (39+34) очка за 62 матча. Вторым снайпером «Миннесоты» является Йоэль Эрикссон Эк, забивший 21 гол.