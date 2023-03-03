Главный тренер «Миннесоты»: хотел бы я, чтобы забивал кто-то, кроме Капризова? Конечно

Главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон заявил, что хотел бы, чтобы другие хоккеисты «Уйалд», кроме Кирилла Капризова, забивали голы. Специалист отметил хорошую игру команды в обороне в матче с «Ванкувером» (2:1).
«Хотим ли мы забивать больше голов? Хотим ли мы, чтобы кто -то ещё забил, кроме Кирилла? Конечно, но мы всё ещё не позволяем сопернику себя задавить и создать у наших ворот много голевых шансов или контратак с преимуществом соперника. Наше терпение было очень хорошим сегодня вечером», — цитирует Эвасона пресс-служба НХЛ.
В прошедшем матче Капризов забросил две шайбы и был признан первой звездой встречи. Российский нападающий в текущем сезоне набрал 73 (39+34) очка за 62 матча. Вторым снайпером «Миннесоты» является Йоэль Эрикссон Эк, забивший 21 гол.
- 3 марта 2023
-
11:30
-
11:19
-
11:05
-
10:55
-
10:35
-
10:23
-
10:11
-
10:00
-
09:55
-
09:47
-
09:28
-
09:12
-
08:46
-
08:40
-
08:30
-
08:14
-
07:05
-
05:54
-
05:53
-
05:51
-
05:42
-
04:56
-
04:39
-
04:34
-
00:00
- 2 марта 2023
-
23:43
-
23:39
-
23:34
-
23:29
-
23:21
-
23:17
-
23:13
-
23:09
-
23:07
-
22:49