Тафгай «Миннесоты» Ривз: Капризов не просто так суперзвезда НХЛ. Это элитный игрок
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Тафгай «Миннесоты» Райан Ривз высоко оценил хоккейные навыки российского нападающего «Уайлд» Кирилла Капризова. Россиянин в матче с «Ванкувером» (2:1) оформил дубль и был признан первой звездой встречи.
«Он не просто так суперзвезда в этой лиге. Очевидно, бывают такие игры, как сегодня, когда в нашей команде забивает только он. Это элитный игрок НХЛ», — цитирует Ривза пресс-служба НХЛ.
Российский нападающий в текущем сезоне набрал 73 (39+34) очка за 62 матча. Капризов является лучшим снайпером и бомбардиром «Миннесоты». Главный тренер «Ванкувера» Рик Токкет на послематчевой пресс-конференции рассказал, что они не смогли сдержать Капризова, который стал решающим фактором победы «Миннесоты».
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