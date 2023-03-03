Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Нефтехимик. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тафгай «Миннесоты» Ривз: Капризов не просто так суперзвезда НХЛ. Это элитный игрок

Тафгай «Миннесоты» Ривз: Капризов не просто так суперзвезда НХЛ. Это элитный игрок
Комментарии

Тафгай «Миннесоты» Райан Ривз высоко оценил хоккейные навыки российского нападающего «Уайлд» Кирилла Капризова. Россиянин в матче с «Ванкувером» (2:1) оформил дубль и был признан первой звездой встречи.

«Он не просто так суперзвезда в этой лиге. Очевидно, бывают такие игры, как сегодня, когда в нашей команде забивает только он. Это элитный игрок НХЛ», — цитирует Ривза пресс-служба НХЛ.

Российский нападающий в текущем сезоне набрал 73 (39+34) очка за 62 матча. Капризов является лучшим снайпером и бомбардиром «Миннесоты». Главный тренер «Ванкувера» Рик Токкет на послематчевой пресс-конференции рассказал, что они не смогли сдержать Капризова, который стал решающим фактором победы «Миннесоты».

Новость по теме
Дубль Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Ванкувер» на выезде
Новость по теме
«Мы не нашли ответа на Капризова. Он чертовски крутой игрок». Токкет об 1:2 от «Миннесоты»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023