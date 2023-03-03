Капризов повторил личный рекорд регулярки НХЛ по броскам в матче с «Ванкувером»
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Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил две шайбы в победном матче с «Ванкувером» (2:1) и был признан первой звездой встречи. Россиянин нанёс по воротам соперника девять бросков.
Таким образом, Капризов повторил личный рекорд по броскам в матчах регулярных чемпионатов НХЛ. В ноябре в матчах текущего сезона-2022/2023 НХЛ Капризов уже наносил по девять бросков по воротам. Это произошло в матчах с «Торонто» и «Анахаймом». Всего за 62 матча текущего сезона НХЛ 25-летний нападающий нанёс 242 броска по воротам соперников.
Российский нападающий в текущем сезоне набрал 73 (39+34) очка за 62 матча и является лучшим бомбардиром и снайпером «Миннесоты». Вторым снайпером «Уайлд» является Йоэль Эрикссон Эк, забивший 21 гол.
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