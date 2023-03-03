Кравцов набрал первые очки за «Ванкувер» после обмена из «Рейнджерс»

Нападающий «Ванкувера» Виталий Кравцов отметился результативной передачей при игре в большинстве в матче с «Миннесотой» (1:2). Этот результативный балл стал первым для россиянина в составе нового клуба после обмена из «Рейнджерс».
Кравцов отличной передачей нашёл снайпера «Ванкувера» Брока Бёзера, который в касание послал шайбу под перекладину и сравнял счёт в матче в середине первого периода. В текущем сезоне на счету Кравцова стало 7 (3+4) очков в 30 матчах.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Напомним, 25 февраля стало известно, что «Нью-Йорк» обменял россиянина в «Ванкувер». За Кравцова «рейнджеры» получили 24-летнего нападающего Уильяма Локвуда, а также право выбора в седьмом раунде драфта-2026. «Нью-Йорк» хотел этим обменом освободить место под потолком зарплат.
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