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Кожевников — об «Авангарде»: сражение не проиграно — проиграна маленькая ситуация

Кожевников — об «Авангарде»: сражение не проиграно — проиграна маленькая ситуация
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил поражение «Авангарда» в первом матче серии с «Сибирью» (1:2 ОТ).

«Поражение «Авангарда» — это эксцесс или можно делать серьёзные выводы? Думаю, это эксцесс. «Сибирь» сейчас здорово выглядит, но у «Авангарда» нападение очень хорошее. Забрасывать одну шайбу ему не положено — нападающие очень хорошие. Я думаю, они будут реализовывать свои моменты, которые у них есть. Сражение не проиграно — проиграна маленькая ситуация.

Могут ли на «Авангарде» негативно сказываться те неприятности, с которыми они столкнулись в начале сезона? Навряд ли — сколько времени уже прошло. Психологическая встряска у них всё равно была», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

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