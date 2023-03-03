Сушинский: все ведущие центральные нападающие в командах КХЛ — иностранцы. Делайте выводы

Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский считает, что в КХЛ существует дефицит отечественных мастеровитых центральных нападающих.

«Сильнейший центральный нападающий в КХЛ? А Яшкин — центральный нападающий? Вот, хороший же вопрос. Он же играл в центре, но в основном играет с краю, поэтому сложно акцент поставить. В каждой команде 50% хоккеистов могут играть и там, и там. В нашем хоккее бессмысленно делить нападающих на центральных и крайних. Да, можно называть тех, кто хорошо играет на вбрасываниях.

Есть ли в России систематическая проблема с центральными нападающими? То есть у нас нет проблем с крайними нападающими, защитниками и вратарями? Есть проблема только с центральными… Если мы посмотрим, то увидим, что практически все ведущие центральные нападающие в наших командах иностранцы. Вот и делайте выводы», — цитирует Сушинского Legalbet.

Ранее бывший форвард сборной России Алексей Терещенко высказывался о нехватке качественных центральных нападающих в КХЛ и отмечал хорошую игру форварда Корбана Найта из «Авангарда».