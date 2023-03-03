Сушинский: все ведущие центральные нападающие в командах КХЛ — иностранцы. Делайте выводы

Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский считает, что в КХЛ существует дефицит отечественных мастеровитых центральных нападающих.
«Сильнейший центральный нападающий в КХЛ? А Яшкин — центральный нападающий? Вот, хороший же вопрос. Он же играл в центре, но в основном играет с краю, поэтому сложно акцент поставить. В каждой команде 50% хоккеистов могут играть и там, и там. В нашем хоккее бессмысленно делить нападающих на центральных и крайних. Да, можно называть тех, кто хорошо играет на вбрасываниях.
Есть ли в России систематическая проблема с центральными нападающими? То есть у нас нет проблем с крайними нападающими, защитниками и вратарями? Есть проблема только с центральными… Если мы посмотрим, то увидим, что практически все ведущие центральные нападающие в наших командах иностранцы. Вот и делайте выводы», — цитирует Сушинского Legalbet.
Ранее бывший форвард сборной России Алексей Терещенко высказывался о нехватке качественных центральных нападающих в КХЛ и отмечал хорошую игру форварда Корбана Найта из «Авангарда».
- 3 марта 2023
-
13:00
-
12:40
-
12:25
-
12:13
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:19
-
11:05
-
10:55
-
10:35
-
10:23
-
10:11
-
10:00
-
09:55
-
09:47
-
09:28
-
09:12
-
08:46
-
08:40
-
08:30
-
08:14
-
07:05
-
05:54
-
05:53
-
05:51
-
05:42
-
04:56
-
04:39
-
04:34
-
00:00
- 2 марта 2023
-
23:43
-
23:39
-
23:34
-
23:29