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Онлайн-трансляция второго матча серии первого раунда плей-офф «Салават Юлаев» — «Адмирал»

Онлайн-трансляция второго матча серии первого раунда плей-офф «Салават Юлаев» — «Адмирал»
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Сегодня, 3 марта, в Уфе пройдёт второй матч серии 1/4 Восточной конференции КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Адмиралом». Начало матча — в 17:00 мск.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Встречу можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ».

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
03 марта 2023, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Адмирал
Владивосток

В сезонной серии из четырёх матчей команды поделили победы поровну, выиграв в своих домашних матчах. Отметим, что в первом матче серии принял участие нападающий «Салавата Юлаева» Джош Хо-Сэнг. Легионер получил травму в своём первом матче в КХЛ с питерским СКА в начале сентября и больше в регулярном чемпионате КХЛ участия не принимал.

Первый матч серии закончился в овертайме со счётом 2:1 в пользу дальневосточной команды.

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