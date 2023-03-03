Онлайн-трансляция второго матча первого раунда Кубка Гагарина СКА — «Динамо» Минск

Сегодня, 3 марта, в Санкт-Петербурге пройдёт второй матч серии 1/4 Западной конференции КХЛ между СКА и минским «Динамо». Начало матча — в 19:30 мск.
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Встречу можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ».
СКА стал досрочным обладателем Кубка Континента, завоевав этот трофей в третий раз в своей истории. Армейцы стали вторым клубом в истории КХЛ, выигравшим 50 и более матчей. Ранее это удавалось сделать ЦСКА, который одержал 53 победы в 62 играх сезона-2018/2019. СКА набрал 105 очков в текущем сезоне-2022/2023.
В первом матче сенсационную победу одержали хоккеисты минского «Динамо» со счётом 6:4. Различные хоккейные эксперты высказывали мнения, что судейство матча было весьма спорным и были пропущены нарушения с обеих сторон.
- 3 марта 2023
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