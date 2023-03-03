Онлайн-трансляция второго матча первого раунда Кубка Гагарина «Ак Барс» — «Нефтехимик»

Сегодня, 3 марта, в Казани пройдёт второй матч серии 1/4 Восточной конференции КХЛ между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком». Начало матча — в 19:30 мск.
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Встречу можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканалах KHL и KHL Prime.
Команды ранее дважды встречались между собой в плей-офф Кубка Гагарина (сезон-2019/2020 и сезон-2012/2013). Обе серии пришлись на первый раунд матчей на вылет и закончились всухую в пользу «Ак Барса». В сезонной серии прошедшего регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между этими командами три матча из четырёх выиграли казанцы. «Ак Барс» занял первое место в таблице Восточной конференции КХЛ, «Нефтехимик» — восьмое.
В первом матче неожиданную победу в овертайме одержали хоккеисты «Нефтехимика» со счётом 3:2.
- 3 марта 2023
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