Юрзинов-мл.: считаю «Локомотив» скрытым фаворитом Кубка Гагарина

Заслуженный тренер России Владимир Юрзинов-младший выделил фаворитов в плей-офф КХЛ и отдельно отметил ярославский «Локомотив».

«В каждой конференции есть свои фавориты, в основном на Западе – это ЦСКА и СКА. Также я считаю, что «Локомотив» – скрытый фаворит. Это хорошая и организованная команда. Может быть, «Локомотив» показывает незрелищный хоккей, но в Кубке Гагарина надо побеждать, а то, как ты играешь, уже никого не интересует. На такой стадии нет крупных счетов и там много овертаймов.

«Адмирал» тоже попал в плей-офф, конкретно ставя автобус у себя в зоне. На Востоке сложнее и понятно, что фаворит «Ак Барс». У остальных команд были большие перепады, серии побед и поражений. В ряде клубов хорошие легионерские бригады, которые могут проявить себя в плей-офф. Зависит от того, кто в плей-офф сможет сохранить больше сил и моральной устойчивости», – цитирует Юрзинова «РБ Спорт».

Напомним, «Локомотив» в первом матче серии с «Витязем» уступил на домашней площадке со счётом 0:1 в овертайме. Второй матч серии пройдёт сегодня, 3 марта, в Ярославле. Начало встречи -в 19:30 мск.