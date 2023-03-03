Молодой защитник «Витязя» Бусыгин попал в сферу интересов клубов НХЛ перед драфтом
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Как стало известно «Чемпионату», защитник «Витязя» Ярослав Бусыгин попал в сферу интересов нескольких клубов Национальной хоккейной лиги для предстоящего драфта.
20-летний хоккеист в нынешнем сезоне принял участие в 42 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи, суммарно записав на свой счёт четыре очка при общем показателе полезности «0». Бусыгин заработал 44 минуты штрафного времени. Кроме того, защитник «Витязя» уже сыграл один матч в текущем плей-офф, однако баллов не набрал.
Бусыгин дебютировал в КХЛ в сезоне-2021/2022. В том чемпионате российский хоккеист отыграл шесть встреч и набрал 1 (0+1) очко при коэффициенте полезности «+1».
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