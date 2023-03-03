Защитник «Вашингтона»: трудно радоваться тому, что происходит. Мы потеряли наших братьев

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Ник Дженсен поделился мыслями о переподписании контракта с командой. Кроме того, хоккеист высказался об изменениях в составе «столичных».

«В какой-то момент я не был уверен, что это произойдёт. Руководству приходится принимать эти трудные решения, и они делали это последние пару недель. Но я счастлив, что они приняли решение оставить меня в команде.

Последняя неделя была тяжёлым временем для нашей команды, мы потеряли парней, которые были братьями в раздевалке. Это было тяжело. Трудно быть довольным тем, что происходит. Но в то же время я рад быть здесь, я рад оставаться в команде, и я чувствую приятное волнение о том, что будущее приготовило для нас», — приводит слова Дженсена The Athletic.