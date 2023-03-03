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«Салават Юлаев» сравнял счёт в серии с «Адмиралом». Уфимцы забили пять голов

«Салават Юлаев» сравнял счёт в серии с «Адмиралом». Уфимцы забили пять голов
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В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Салават Юлаев» принимал владивостокский «Адмирал». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2 (3:1, 2:1, 0:0).

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
03 марта 2023, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 Мухамадуллин (Науменков, Шмелёв) – 01:52 (5x4)   1:1 Криштоф – 04:27 (5x5)   2:1 Башкиров (Дроздов, Панин) – 14:43 (5x5)   3:1 Алалыкин (Мёрфи, Коледов) – 19:21 (5x5)   4:1 Дроздов (Мухамадуллин) – 29:33 (5x5)   5:1 Хмелевски (Шмелёв, Науменков) – 30:49 (5x3)   5:2 Берлёв (Чебыкин, Хамидуллин) – 37:56 (5x4)

На второй минуте Шакир Мухамадуллин, реализовав численное большинство, вывел уфимцев вперёд. На пятой минуте Михал Криштоф сравнял счёт. На 15-й минуте Данил Башкиров забросил вторую шайбу в ворота гостей. На исходе первого периода Данил Алалыкин сделал счёт 3:1. К середине второго игрового отрезка «Салават» забросил ещё дважды усилиями Ивана Дроздова и Александра Хмелевски. На 38-й минуте Антон Берлёв сократил отставание.

Таким образом, счёт в серии стал 1-1. Следующий матч пройдёт через два дня, 5 марта. Команды сыграют во Владивостоке.

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