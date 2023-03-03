«Салават Юлаев» сравнял счёт в серии с «Адмиралом». Уфимцы забили пять голов

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Салават Юлаев» принимал владивостокский «Адмирал». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2 (3:1, 2:1, 0:0).
На второй минуте Шакир Мухамадуллин, реализовав численное большинство, вывел уфимцев вперёд. На пятой минуте Михал Криштоф сравнял счёт. На 15-й минуте Данил Башкиров забросил вторую шайбу в ворота гостей. На исходе первого периода Данил Алалыкин сделал счёт 3:1. К середине второго игрового отрезка «Салават» забросил ещё дважды усилиями Ивана Дроздова и Александра Хмелевски. На 38-й минуте Антон Берлёв сократил отставание.
Таким образом, счёт в серии стал 1-1. Следующий матч пройдёт через два дня, 5 марта. Команды сыграют во Владивостоке.
- 3 марта 2023
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