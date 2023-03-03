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Вице-президент КХЛ рассказал о работе горячей линии МХЛ по борьбе с договорными матчами

Вице-президент КХЛ рассказал о работе горячей линии МХЛ по борьбе с договорными матчами
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Вице-президент Континентальной хоккейной лиги по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов рассказал о работе горячей линии МХЛ по борьбе с договорными матчами.

«Мы проработали антикоррупционную программу, ей занимается директор по безопасности КХЛ. Мы провели более чем в 30 клубах совещания для разъяснения тем или иным лицам, не только хоккеистам, но и сотрудникам клубов, какие последствия могут быть в случае ставок и неправомерных действий. На этот сезон конкретных звонков про ставки от каких-то хоккеистов или подозрений об этом не было. Много звонков, но не в тему ставок, мы довольны тем, какая информация приходит на горячую линию», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.

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