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Вице-президент КХЛ: молодёжка «Барыса» подала заявку на следующий сезон МХЛ

Вице-президент КХЛ: молодёжка «Барыса» подала заявку на следующий сезон МХЛ
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Вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов рассказал о том, что молодёжная команда «Барыса» подала заявку на участие в следующем чемпионате МХЛ. Кроме того, специалист сообщил, что информации по другому иностранному клубу, «Куньлунь Ред Стар», пока что нет.

«Барыс» подал заявку на следующий сезон, мы прекрасно помним, по каким причинам они выбыли. Это кахаэловский фарм-клуб, здесь в рабочем порядке проверяются документы, если всё будет хорошо, «Снежные Барсы» в следующем сезоне будут. По «Куньлуню» информации пока нет», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.

Отметим, что «Барыс» занял последнее место в Восточной конференции в завершившемся регулярном чемпионате КХЛ.

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