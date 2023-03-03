«Голыми руками не возьмёшь». Главный тренер «Адмирала» оценил соперника в плей-офф КХЛ

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался после поражения во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым».

«Насколько в целом доволен стартом серии? Я максималист, но да, мы здесь одну встречу зацепили. Но могли и сегодня, мне казалось, мы двигались даже лучше, чем в первой игре. Но эти удаления, нехватка опыта, где-то не успевали… Объективно: фаворит этой серии — Уфа. Но мы будем выжимать по максимуму. Посмотрим, что у нас получится во Владивостоке. Мы в этом сезоне лучше играем дома, чем на выезде. Я бы не выделял так игры дома. Да, праздник для наших болельщиков, они шесть лет ждали плей-офф. Соперник серьёзный — голыми руками не возьмёшь. Если столько удаляться будем, сложно нам будет», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.