Тамбиев — о «Салавате»: лёгкой жизни во Владивостоке не дадим. Так можете и передать им

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался после поражения во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым».

«Нет ли ощущения, что из-за философии терпения команда может дрогнуть? Да мы весь сезон не дрожали. Я точно не дрогну, пойду до конца. Я пойду, значит, они пойдут. Вы думаете, что эта игра нас сломает? Она только сильнее нас сделает — даже не сомневайтесь. Лёгкой жизни во Владивостоке не дадим. Так можете и передать им», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Напомним, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Салават Юлаев» принимал владивостокский «Адмирал». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2 (3:1, 2:1, 0:0).