«Вы как-то раздули». Козлов рассказал, как относится к финтам Хо-Сэнга при выходах «1 в 0»

Главный тренер «Салавата Юлаев» Виктор Козлов рассказал, как относится к финтам форварда Джоша Хо-Сэнга при выходах «один в ноль».
«Почему Хо-Сэнг не бросает, а обыгрывает при выходах «один в ноль»? Если Джош выходит, он принимает такое решение. Значит, у него есть какие-то свои заготовки, раз он так решает. Не забывайте, что Серебряков на последнем рубеже много ключевых сейвов сделал — и в большинстве, и из пустых ворот вынимал. Это плей-офф, все бьются, все борются.
У Джоша всё нормально. Просто опять же не забывайте: Джош не играл полгода. Так быстро это всё не возвращается — тем более голевое чутьё.
Не кажется ли мне, что с ним стоит отдельно поговорить насчёт бросков при выходах «один в ноль»? Вы как-то раздули, если честно. Парень выходит против вратаря — и говорить ему бросать? Тогда мне в следующий раз надо говорить, куда бросать, что ли? Это игра, он принимает решения. Делает то, что он умеет. Говорить бросать в верхний угол, дальний угол, под блин — это неправильно», – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
- 3 марта 2023
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