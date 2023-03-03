Радулов забросил первую шайбу в плей-офф КХЛ за семь лет, забив с отрицательного угла
Поделиться
В эти минуты на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани проходит очередной матч первого раунда Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Ак Барс» принимает нижнекамский «Нефтехимик». После второго периода счёт 3:1 в пользу хозяев.
На 25-й минуте казанцы, лидируя 2:1, укрепили преимущество. Хоккеисты «Ак Барса» выиграли борьбу на чужом пятачке, шайбой завладел Александр Радулов. После этого опытный нападающий уехал за ворота нижнекамцев и нанёс бросок с отрицательного угла. Шайба, отрикошетив от Александра Судницина, заползла в ворота.
Отметим, что для Радулова этот гол в плей-офф стал первым за семь лет. В последний раз нападающий забрасывал в розыгрыше Кубка Гагарина в сезоне-2015/2016, когда играл за ЦСКА.
Комментарии
- 3 марта 2023
-
21:40
-
21:25
-
21:23
-
21:05
-
20:52
-
20:35
-
20:31
-
20:24
-
20:19
-
20:09
-
20:06
-
20:02
-
19:52
-
19:44
-
19:26
-
19:22
-
19:20
-
18:56
-
18:35
-
18:25
-
17:54
-
17:38
-
17:27
-
17:00
-
16:41
-
16:40
-
16:30
-
16:15
-
15:50
-
15:35
-
15:15
-
15:00
-
14:49
-
14:30
-
14:10
Партнерский контент