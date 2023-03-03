Радулов забросил первую шайбу в плей-офф КХЛ за семь лет, забив с отрицательного угла

В эти минуты на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани проходит очередной матч первого раунда Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Ак Барс» принимает нижнекамский «Нефтехимик». После второго периода счёт 3:1 в пользу хозяев.

На 25-й минуте казанцы, лидируя 2:1, укрепили преимущество. Хоккеисты «Ак Барса» выиграли борьбу на чужом пятачке, шайбой завладел Александр Радулов. После этого опытный нападающий уехал за ворота нижнекамцев и нанёс бросок с отрицательного угла. Шайба, отрикошетив от Александра Судницина, заползла в ворота.

Отметим, что для Радулова этот гол в плей-офф стал первым за семь лет. В последний раз нападающий забрасывал в розыгрыше Кубка Гагарина в сезоне-2015/2016, когда играл за ЦСКА.