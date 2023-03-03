«Локомотив» крупно обыграл «Витязь» и сравнял счёт в серии

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» закончился очередной матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Локомотив» принимал подмосковный «Витязь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2 (2:1, 2:0, 2:1).

На 10-й минуте Александр Полунин вывел ярославцев вперёд. На 14-й минуте Георгий Иванов удвоил преимущество хозяев. На 17-й минуте Степан Старков отыграл один гол. На 23-й минуте Даниил Тесанов восстановил преимущество в две шайбы — 3:1. На 33-й минуте Максим Шалунов забросил четвёртую шайбу. На 47-й минуте Скотт Уилсон сократил отставание «Витязя». Через семь секунд Александр Полунин оформил дубль. Ещё через 54 секунды Артур Каюмов установил итоговый счёт встречи.

Таким образом, счёт в серии стал 1-1. Следующий матч пройдёт через два дня, 5 марта. Команды сыграют в Балашихе.