Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Нефтехимик. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Локомотив» крупно обыграл «Витязь» и сравнял счёт в серии

«Локомотив» крупно обыграл «Витязь» и сравнял счёт в серии
Аудио-версия:
Комментарии

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» закончился очередной матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Локомотив» принимал подмосковный «Витязь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2 (2:1, 2:0, 2:1).

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
03 марта 2023, пятница. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
6 : 2
Витязь
Московская область
1:0 Полунин – 09:01 (5x5)   2:0 Иванов (Шалунов, Берёзкин) – 13:58 (5x4)   2:1 Старков (Кара, Бородкин) – 16:31 (5x5)   3:1 Тесанов (Аверин, Мисюль) – 22:09 (5x5)   4:1 Шалунов (Берёзкин, Сергеев) – 32:35 (5x5)   4:2 Уилсон (Галузин, Волгин) – 46:44 (5x4)   5:2 Полунин – 46:51 (5x5)   6:2 Каюмов (Шалунов, Берёзкин) – 47:45 (5x5)

На 10-й минуте Александр Полунин вывел ярославцев вперёд. На 14-й минуте Георгий Иванов удвоил преимущество хозяев. На 17-й минуте Степан Старков отыграл один гол. На 23-й минуте Даниил Тесанов восстановил преимущество в две шайбы — 3:1. На 33-й минуте Максим Шалунов забросил четвёртую шайбу. На 47-й минуте Скотт Уилсон сократил отставание «Витязя». Через семь секунд Александр Полунин оформил дубль. Ещё через 54 секунды Артур Каюмов установил итоговый счёт встречи.

Таким образом, счёт в серии стал 1-1. Следующий матч пройдёт через два дня, 5 марта. Команды сыграют в Балашихе.

Новость по теме
Шайба Галузина на 28-й секунде овертайма принесла «Витязю» победу над «Локомотивом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023