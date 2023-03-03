Галиев обогнал двукратного обладателя Кубка Гагарина по голам за «Ак Барс» в плей-офф

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев забросил шайбу во втором матче серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Нефтехимиком».

Как отмечается в официальном телеграм-канале лиги, для форварда этот гол стал 18-м в розыгрышах Кубка Гагарина в составе казанцев. По этому показателю Галиев вышел на единоличное четвёртое место в истории «Ак Барса». Нападающий обогнал Нико Капанена и Дмитрия Обухова (у обоих — по 17 голов). На третьем месте располагается Джастин Азеведу с 19 шайбами.

Лучшие снайперы «Ак Барса» в плей-офф КХЛ:

1. Алексей Морозов — 28 шайб;

2. Данис Зарипов — 20;

3. Джастин Азеведу — 19;

4. Станислав Галиев — 18;

5-6. Нико Капанен, Дмитрий Обухов — по 17.

Отметим, что Капанен выиграл два Кубка Гагарина в составе казанцев (2009, 2010). У Обухова три трофея (2009, 2010, 2018).