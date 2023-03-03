Тренер «Витязя» после 2:6 от «Локомотива» рассказал, доволен ли выездом в Ярославль

Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев прокомментировал разгром от «Локомотива» во втором матче серии плей-офф КХЛ.
«В принципе, то, что и ожидали: соперник будет достаточно мотивированный, злой. С первых же минут всё это показал, когда «Локомотив» практически не давал нам поднять головы. В то же время мы сами виноваты, что стали неправильно действовать. Предупредили ребят, ждали такого начала, но недостаточно хорошо работали с шайбой, много простейших ошибок, что сопернику позволяли создавать моменты.
В то же время были и периоды, когда могли зацепиться за игру: при счёте 0:2, когда забили первый гол, даже при счёте 2:4 появилась какая-то надежда, что можем спасти эту игру, но, когда пропускаешь в следующей смене гол, тяжело психологически что-то исправить.
Насколько повлияла ошибка Дорожко в первой шайбе? Знаете, он до этого очень много спас. Здесь вопрос не к Максиму, а к другим игрокам. Довольны выездом в Ярославль? Нельзя быть довольным, было бы лучше, если бы мы обе игры выиграли, но едем домой при равном счёте, серия продолжается, вся борьба впереди.
Перестановки в звеньях? Это сработало, нужно искать лучшие сочетания, чтобы изменять ход встречи, кто-то выпал, нужно было усилить, поэтому здесь какие-то перестановки действительно дали пищу на будущее», — сказал Буцаев после матча.
- 3 марта 2023
-
23:19
-
23:14
-
23:10
-
23:07
-
23:05
-
22:57
-
22:55
-
22:53
-
22:35
-
22:28
-
22:24
-
22:14
-
22:06
-
21:58
-
21:57
-
21:52
-
21:40
-
21:25
-
21:23
-
21:05
-
20:52
-
20:35
-
20:31
-
20:24
-
20:19
-
20:09
-
20:06
-
20:02
-
19:52
-
19:44
-
19:26
-
19:22
-
19:20
-
18:56
-
18:35